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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» готовятся к уходу Рауля

12 Мая 2023 • 02:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
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13.05 22:00

Главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес может в скором времени сменить работу.

Специалист на протяжении четырёх лет возглавляет вторую команду «сливочных». Контракт бывшего нападающего с клубом истекает в июне, и в «Реале» готовы к уходу наставника. По сведениям El Larguero, руководство мадридцев полагает, что Рауль с нового сезона займёт должность главного тренера одного из зарубежных клубов. Преемником 45-летнего наставника в «Кастилье» с высокой долей вероятности станет Альваро Арбелоа, ныне трудящийся в юношеской команде «Реала».

«Кастилья» под руководством Рауля занимает третью строчку в текущем розыгрыше третьего по силе дивизиона испанского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рауль Гонсалес Альваро Арбелоа
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