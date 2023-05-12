В «Реале» готовятся к уходу Рауля

Главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес может в скором времени сменить работу.

Специалист на протяжении четырёх лет возглавляет вторую команду «сливочных». Контракт бывшего нападающего с клубом истекает в июне, и в «Реале» готовы к уходу наставника. По сведениям El Larguero, руководство мадридцев полагает, что Рауль с нового сезона займёт должность главного тренера одного из зарубежных клубов. Преемником 45-летнего наставника в «Кастилье» с высокой долей вероятности станет Альваро Арбелоа, ныне трудящийся в юношеской команде «Реала».

«Кастилья» под руководством Рауля занимает третью строчку в текущем розыгрыше третьего по силе дивизиона испанского футбола.