Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Браим Диас: «Возвращение в «Реал»? Я на 100% сфокусирован на «Милане»

09 Мая 2023 • 12:06 Комментировать
Специя
...
Милан
13.05 19:00

Полузащитник «Милана» Браим Диас высказался насчёт возможного возвращения в мадридский «Реал». Напомним, испанец принадлежит «королевскому клубу», несмотря на то, что проводит третий сезон в стане «россонери» на правах аренды.

«Возвращение в «Реал»? Я на 100% сфокусирован на «Милане». Хочу выложиться на полную в оставшихся матчах сезона. Просто думаю о следующих играх своей команды», – цитирует Диаса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Диас в своё время перебрался в «Реал» из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне на счету Браима 5 голов и 5 результативных передач в итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПЕЦИЯ МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
12:11 · Англия. Премьер-лига
Браим Диас: «Я играл как за «Манчестер Сити», так и за «Реал», очень рад видеть их в полуфинале»
12:06 · Италия. Серия А
Браим Диас: «Возвращение в «Реал»? Я на 100% сфокусирован на «Милане»
11:12 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» стал целью «Ювентуса» и «Наполи»
09:39 · Италия. Серия А
«Наполи» договорился с Ррахмани
08:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
08:03 · Италия. Серия А
«Ювентусу» грозит наказание на следующий сезон
07:29 · Италия. Серия А
Моуринью высказался о работе в «ПСЖ»
08 Мая
23:45 · Италия. Серия А
«Болонья» не смогла дожать «Сассуоло»
23:23 · Италия. Серия А
«Мне грустно» - Станкович прокомментировал вылет «Сампдории»
22:23 · Италия. Серия А
«Сампдория» покинула Серию А - уже официально
21:40 · Италия. Серия А
Пёнтек забил 50-й гол в топ-5 европейских чемпионатов
21:28 · Италия. Серия А
«Эмполи» удержал победный счёт в матче с «Салернитаной»
21:27 · Италия. Серия А
«Удинезе» отправил «Сампдории» в Серию Б
21:19 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Наполи»: «Победы «Боки», Аргентины и «Наполи» - это знак от Марадоны»
19:35 · Италия. Серия А
Леау зовёт Мбаппе в «Милан» 1
Все новости
Рекомендуем