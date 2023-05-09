Браим Диас: «Возвращение в «Реал»? Я на 100% сфокусирован на «Милане»

Полузащитник «Милана» Браим Диас высказался насчёт возможного возвращения в мадридский «Реал». Напомним, испанец принадлежит «королевскому клубу», несмотря на то, что проводит третий сезон в стане «россонери» на правах аренды.

«Возвращение в «Реал»? Я на 100% сфокусирован на «Милане». Хочу выложиться на полную в оставшихся матчах сезона. Просто думаю о следующих играх своей команды», – цитирует Диаса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Диас в своё время перебрался в «Реал» из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне на счету Браима 5 голов и 5 результативных передач в итальянской Серии А.