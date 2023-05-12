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Тчуамени не боится конкуренции с Беллингемом

12 Мая 2023 • 10:00 Комментировать
Боруссия Д
...
Боруссия М
1 1.25 X 6.80 2 9.50
13.05 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не боится конкуренции с Джудом Беллингемом, которого «королевский клуб» может купить у дортмундской «Боруссии». Напомним, сделка по англичанину находится на финальной стадии.

Как сообщает журналист Хорхе Пикон, Тчуамени в данный момент тяжело работает над тем, чтобы вернуть себе место в стартовом составе. Напомним, в первой половине сезона Орельен выступал в основе, но затем сбавил обороты.

Источник добавляет, что Тчуамени в данный момент терпеливо относится к своей ситуации и не боится конкуренции с Беллингемом. Француз понимает, что за него заплатили 80 миллионов евро на долгосрочную перспективу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем Орельен Тчуамени
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