Тчуамени не боится конкуренции с Беллингемом

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не боится конкуренции с Джудом Беллингемом, которого «королевский клуб» может купить у дортмундской «Боруссии». Напомним, сделка по англичанину находится на финальной стадии.

Как сообщает журналист Хорхе Пикон, Тчуамени в данный момент тяжело работает над тем, чтобы вернуть себе место в стартовом составе. Напомним, в первой половине сезона Орельен выступал в основе, но затем сбавил обороты.

Источник добавляет, что Тчуамени в данный момент терпеливо относится к своей ситуации и не боится конкуренции с Беллингемом. Француз понимает, что за него заплатили 80 миллионов евро на долгосрочную перспективу.