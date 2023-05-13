«Боруссия» Дортмунд и «Реал» надеются согласовать трансфер Беллингема до конца мая

Мадридский «Реал» хочет побыстрее договориться с дортмундской «Боруссией» о трансфере полузащитника Джуда Беллингема. По информации от журналиста Грэма Бэйли, клубы в данный момент надеются закрыть сделку к концу мая.

Напомним, Беллингем уже сделал окончательный выбор, сообщив о решении присоединиться именно к «Реалу». Ради этого англичанин отказался от более солидной зарплаты в «Манчестер Сити». «Горожане» не сдаются в попытках перехватить игрока, что заставляет «Реал» нервничать и ускоренно работать над сделкой.

19-летний Беллингем в этом розыгрыше Бундеслиги отметился 7 голами и 4 ассистами.