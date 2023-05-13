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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд и «Реал» надеются согласовать трансфер Беллингема до конца мая

13 Мая 2023 • 11:58 Комментировать
Боруссия Д
...
Боруссия М
1 1.23 X 7.20 2 11.00
Через 6 ч. 13 мин.

Мадридский «Реал» хочет побыстрее договориться с дортмундской «Боруссией» о трансфере полузащитника Джуда Беллингема. По информации от журналиста Грэма Бэйли, клубы в данный момент надеются закрыть сделку к концу мая.

Напомним, Беллингем уже сделал окончательный выбор, сообщив о решении присоединиться именно к «Реалу». Ради этого англичанин отказался от более солидной зарплаты в «Манчестер Сити». «Горожане» не сдаются в попытках перехватить игрока, что заставляет «Реал» нервничать и ускоренно работать над сделкой.

19-летний Беллингем в этом розыгрыше Бундеслиги отметился 7 голами и 4 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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