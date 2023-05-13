Анчелотти планирует выпустить Алабу на позиции левого защитника в ответной игре с «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» определился с составом на ответный поединок с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, первая игра в Мадриде завершилась вничью 1:1.

Как сообщает El Confidencial, в отличие от первой игры, центральный защитник Давид Алаба будет располагаться на левом фланге обороны. В центре будут действовать Антонио Рюдигер и Эдер Милитао, который вернулся в строй после дисквалификации. Эдуардо Камавинга, игравший в первом матче слева в обороне, в ответном поединке сыграет опорного полузащитника. Федерико Вальверде расположится на правом фланге атаки, тогда как Родриго начнёт игру на скамейке запасных.

Напомним, ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдёт в среду на стадионе «Этихад».