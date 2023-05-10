Гвардиола: «Мы прибавим в ответном матче с «Реалом», задумка изначально была такой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответной встречи с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, первая игра завершилась вничью 1:1 на «Сантьяго Бернабеу».

«Мы прибавим в ответном матче с «Реалом», задумка изначально была такой. У меня есть идеи по этому поводу», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» лишь один раз в своей истории принимал участие в финале Лиги чемпионов. Это случилось в позапрошлом сезоне, когда команда Хосепа Гвардиолы в решающем матче в Порту уступила лондонскому «Челси» с минимальным счётом 0:1.