«Реал» и «Хетафе» огласили стартовые составы - Азар выйдет на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским «Реалом» и «Хетафе». В составе «королевского» клуба на поле с первых минут появится бельгийский нападающий Эден Азар.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Менди, Тчуамени, Камавинга, Себальос, Вальверде, Асенсио, Азар.

Стартовый состав «Хетафе»: Сория, Иглесиас, Даконам, Альдерете, Митрович, Альварес, Порту, Максимович, Аленья, Мата, Майораль.

В первом круге подопечные Карло Анчелотти одержали победу со счётом 1:0.

Поединок начнётся в 22:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.