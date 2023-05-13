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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга, хромая, покинул поле в матче «Реала» и «Хетафе»

13 Мая 2023 • 23:51 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Хетафе
окончен

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга был заменён в конце игры «сливочных» против «Хетафе» в рамках Ла Лиги.

Эпизод случился на 84-й минуте игры, которая в эти минуты проходит на «Сантьяго Бернабеу». Хромающего на одну ногу француза заменил на поле Альваро Одриосола.

Напомним, что уже в среду мадридцев ожидает ответная игра против «Манчестер Сити» в гостях во втором полуфинальном матче в Лиге чемпионов. В первом матче полуфинала (1:1) Камавинга многими экспертами был признан одним из лучших игроков «Реала» - благодаря его усилиям Винисиус Жуниор открыл счёт в матче, распечатав ворота Эдерсона выстрелом-красавцем в первом тайме.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
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