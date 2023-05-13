Камавинга, хромая, покинул поле в матче «Реала» и «Хетафе»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга был заменён в конце игры «сливочных» против «Хетафе» в рамках Ла Лиги.

Эпизод случился на 84-й минуте игры, которая в эти минуты проходит на «Сантьяго Бернабеу». Хромающего на одну ногу француза заменил на поле Альваро Одриосола.

Напомним, что уже в среду мадридцев ожидает ответная игра против «Манчестер Сити» в гостях во втором полуфинальном матче в Лиге чемпионов. В первом матче полуфинала (1:1) Камавинга многими экспертами был признан одним из лучших игроков «Реала» - благодаря его усилиям Винисиус Жуниор открыл счёт в матче, распечатав ворота Эдерсона выстрелом-красавцем в первом тайме.