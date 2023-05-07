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Начо высказался о своём будущем в «Реале»

07 Мая 2023 • 16:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
13.05 22:00

Защитник «Реала» Начо Фернандес ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.

«Я еще не принял решение о будущем. Пока у меня все еще идет диалог с руководством. Честно, я пока сам ничего не знаю. Сначала я хочу завершить этот важный отрезок для команды, а после уже посмотрим», — цитирует Начо Marca.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в 39 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу. Трудовой договор Начо с «Реалом» истекает предстоящим летом. Напомним, испанец является воспитанником «Реала» и выступает за основную команду с 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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