Начо высказался о своём будущем в «Реале»

Защитник «Реала» Начо Фернандес ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.

«Я еще не принял решение о будущем. Пока у меня все еще идет диалог с руководством. Честно, я пока сам ничего не знаю. Сначала я хочу завершить этот важный отрезок для команды, а после уже посмотрим», — цитирует Начо Marca.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в 39 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу. Трудовой договор Начо с «Реалом» истекает предстоящим летом. Напомним, испанец является воспитанником «Реала» и выступает за основную команду с 2012 года.