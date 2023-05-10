«Реал» никогда не выходил в финал Лиги чемпионов после ничьи в первом домашнем полуфинале

Мадридский «Реал» должен совершить историческое достижение, чтобы пройти «Манчестер Сити» в полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Первый поединок на «Сантьяго Бернабеу» вчера закончился вничью 1:1. Ранее «королевскому клубу» ни разу в истории не удавалось пройти в финал после ничьи в первом домашнем полуфинале.

Последний пример – противостояние с лондонским «Челси» в полуфинале сезона-2020/21. «Сливочные» сыграли вничью 1:1 в Мадриде, после чего проиграли на «Стэмфорд Бридж» со счётом 0:2.

Отметим, что к ответной встрече с «Манчестер Сити» в строй вернётся основной центральный защитник «Реала» Эдер Милитао, который пропустил первую игру из-за перебора жёлтых.