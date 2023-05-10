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«Реал» никогда не выходил в финал Лиги чемпионов после ничьи в первом домашнем полуфинале

10 Мая 2023 • 09:58 Комментировать (4)
Эвертон
...
Манчестер Сити
13.05 17:00

Мадридский «Реал» должен совершить историческое достижение, чтобы пройти «Манчестер Сити» в полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Первый поединок на «Сантьяго Бернабеу» вчера закончился вничью 1:1. Ранее «королевскому клубу» ни разу в истории не удавалось пройти в финал после ничьи в первом домашнем полуфинале.

Последний пример – противостояние с лондонским «Челси» в полуфинале сезона-2020/21. «Сливочные» сыграли вничью 1:1 в Мадриде, после чего проиграли на «Стэмфорд Бридж» со счётом 0:2.

Отметим, что к ответной встрече с «Манчестер Сити» в строй вернётся основной центральный защитник «Реала» Эдер Милитао, который пропустил первую игру из-за перебора жёлтых.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (4)
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Манчестерский Иппатий
10 Мая 2023 в 10:12
Придется поломать традицию
Catalunya Guardiola
10 Мая 2023 в 10:28
Вот ещё один мадридский глор)
Sergey999
10 Мая 2023 в 10:07
И тут не пройдут... судьи не дадут.
Манчестерский Иппатий
10 Мая 2023 в 10:11
Неужели Эвребэ с пенсии отзывают?
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