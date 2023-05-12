«ПСЖ» сделал предложение «Реалу» по Ферлану Менди

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может пополнить состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Как стало известно изданию El Nacional, парижский клуб заинтересован в приобретении 27-летнего француза. По сведениям источника, «ПСЖ» уже направил официальное предложение «сливочным» по Менди в размере 30 миллионов евро. Однако отмечается, что президент «сливочных» Флорентино Перес не намерен отпускать Менди менее чем за 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 25 матчей с учетом всех турниров и записал на свой счет один голевой пас. Трудовой договор игрока с «Реалом» рассчитан до 2025 года.