Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» сделал предложение «Реалу» по Ферлану Менди

12 Мая 2023 • 21:21 Комментировать
ПСЖ
...
Аяччо
1 1.11 X 9.50 2 23.00
Через 23 ч. 43 мин.

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может пополнить состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Как стало известно изданию El Nacional, парижский клуб заинтересован в приобретении 27-летнего француза. По сведениям источника, «ПСЖ» уже направил официальное предложение «сливочным» по Менди в размере 30 миллионов евро. Однако отмечается, что президент «сливочных» Флорентино Перес не намерен отпускать Менди менее чем за 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 25 матчей с учетом всех турниров и записал на свой счет один голевой пас. Трудовой договор игрока с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Ферлан Менди трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ АЯЧЧО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16 мин
Мальорка Мальорка
Кадис Кадис
0
0
2.14 3.10 4.00
Видео
13.05.23 в 15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Жирона Жирона
1.77 3.80 4.80
Видео
13.05.23 в 17:15
Осасуна Осасуна
Альмерия Альмерия
1.95 3.60 4.00
Видео
13.05.23 в 19:30
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б Атлетик Б
2.44 3.45 2.95
Видео
13.05.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Хетафе Хетафе
1.29 5.60 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сообщил «Барселоне» о намерениях выкупить контракт Ленгле
21:21 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» сделал предложение «Реалу» по Ферлану Менди
20:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Бензема, Алаба и Родриго не сыграют с «Хетафе» из-за травм
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сыграет с «Реалом» в США
15:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не будем отвлекаться на матч с «Реалом», сейчас в приоритете игра с «Эвертоном»
14:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Асенсио и Себальос очень скоро определятся с будущим»
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не сдаётся в попытках заполучить Беллингема
14:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» опережает «Реал» в борьбе за Ольмо
14:32 · Италия. Серия А
Интерес «Барселоны» к Амрабату угас в последние недели
14:20 · Испания. Ла Лига
Женщина из Либерии утверждает, что является матерью Кесси
14:12 · Англия. Премьер-лига
Лапорта добился прогресса в переговорах по Невешу, несмотря на то, что Хави не хочет игрока
14:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не связывалась с Фойтом по поводу трансфера
13:56 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Куртуа – один из лучших вратарей мира»
13:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы сыграем против команды, которая борется за выживание, поэтому я выпущу свежий состав»
13:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Куртуа сыграет с «Хетафе», Винисиус может выйти на замену»
Все новости
Рекомендуем