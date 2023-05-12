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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» опережает «Реал» в борьбе за Ольмо

12 Мая 2023 • 14:37 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
1 1.13 X 9.50 2 17.00
13.05 16:30

Мюнхенская «Бавария» вырвалась в лидеры в борьбе за полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо. По информации от журналиста Рубена Урии, «красная машина» опережает мадридский «Реал» в борьбе за испанского хавбека.

Напомним, у Ольмо летом будет оставаться год по контракту с «РБ Лейпцигом». Руководство «красных быков» пыталось продлить соглашение с полузащитником, но футболист решительно ответил отказом.

Ольмо отпустят летом, если за него будут предложены приемлемые деньги. Руководство «РБ Лейпцига» не хочет терять футболиста через год бесплатно.

На счету Дани два гола и четыре ассиста в этом сезоне немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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