«Бавария» опережает «Реал» в борьбе за Ольмо

Мюнхенская «Бавария» вырвалась в лидеры в борьбе за полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо. По информации от журналиста Рубена Урии, «красная машина» опережает мадридский «Реал» в борьбе за испанского хавбека.

Напомним, у Ольмо летом будет оставаться год по контракту с «РБ Лейпцигом». Руководство «красных быков» пыталось продлить соглашение с полузащитником, но футболист решительно ответил отказом.

Ольмо отпустят летом, если за него будут предложены приемлемые деньги. Руководство «РБ Лейпцига» не хочет терять футболиста через год бесплатно.

На счету Дани два гола и четыре ассиста в этом сезоне немецкой Бундеслиги.