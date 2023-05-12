Гвардиола: «Не будем отвлекаться на матч с «Реалом», сейчас в приоритете игра с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не намерен отвлекаться на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится в среду на «Этихаде».

«Не будем отвлекаться на матч с «Реалом», сейчас в приоритете игра с «Эвертоном» на «Гудисон Парк». У нас будет время подготовиться к ответному поединку с «Реалом», хоть его будет и мало», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Первая игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершилась вничью 1:1. В среду у «горожан» будет возможность во второй раз в своей истории выйти в финал Лиги чемпионов.

Отметим, что в чемпионате Англии «горожане» пока опережают «Арсенал» на одно очко, имея в активе матч в запасе.