«Реал» – лидер топ-5 лиг по голам, забитым ударами из-за пределов штрафной

Мадридский «Реал» чаще всех поражает ворота соперников дальними ударами.

Коллектив Карло Анчелотти с минимальным счётом обыграл «Хетафе» в субботнем поединке Ла Лиги, а автором единственного гола стал Марко Асенсио, поразивший ворота с дальней дистанции. Согласно информации Opta, «Реал» стал единоличным лидером пяти сильнейших европейских чемпионатов в текущем сезоне по голам ударами из-за пределов штрафной площади – 16. «Сливочные» обошли «Баварию», в активе которой 15 забитых таким образом мячей в Бундеслиге.

В общей сложности на счету «Реала» 70 голов в Ла Лиге – лучший показатель в чемпионате.