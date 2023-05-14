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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» – лидер топ-5 лиг по голам, забитым ударами из-за пределов штрафной

14 Мая 2023 • 00:40 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Хетафе
окончен

Мадридский «Реал» чаще всех поражает ворота соперников дальними ударами.

Коллектив Карло Анчелотти с минимальным счётом обыграл «Хетафе» в субботнем поединке Ла Лиги, а автором единственного гола стал Марко Асенсио, поразивший ворота с дальней дистанции. Согласно информации Opta, «Реал» стал единоличным лидером пяти сильнейших европейских чемпионатов в текущем сезоне по голам ударами из-за пределов штрафной площади – 16. «Сливочные» обошли «Баварию», в активе которой 15 забитых таким образом мячей в Бундеслиге.

В общей сложности на счету «Реала» 70 голов в Ла Лиге – лучший показатель в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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