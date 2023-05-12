Анчелотти: Бензема, Алаба и Родриго не сыграют с «Хетафе» из-за травм

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто из футболистов не сможет принять участие в предстоящем матче с «Хетафе».

«На поле выйдут те футболисты, которые готовы сыграть. В матче с «Манчестер Сити» получили небольшие травмы Бензема, Алаба и Родриго, они пока восстанавливаются. Куртуа и Винисиус сыграют, но не факт, что весь матч», — приводит слова Анчелотти AS.

Специалист отметил, что не будет рисковать игроками, ведь в команде достаточно свежих футболистов.

Матч 34-го тура чемпионата Испании «Реал» - «Хетафе» пройдет завтра, 13 мая. Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Добавим, что уже 17 мая «сливочные» проведут ответную встречу с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.