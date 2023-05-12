Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: Бензема, Алаба и Родриго не сыграют с «Хетафе» из-за травм

12 Мая 2023 • 20:36 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
1 1.60 X 3.95 2 5.90
Через 23 ч. 55 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто из футболистов не сможет принять участие в предстоящем матче с «Хетафе».

«На поле выйдут те футболисты, которые готовы сыграть. В матче с «Манчестер Сити» получили небольшие травмы Бензема, Алаба и Родриго, они пока восстанавливаются. Куртуа и Винисиус сыграют, но не факт, что весь матч», — приводит слова Анчелотти AS.

Специалист отметил, что не будет рисковать игроками, ведь в команде достаточно свежих футболистов.

Матч 34-го тура чемпионата Испании «Реал» - «Хетафе» пройдет завтра, 13 мая. Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Добавим, что уже 17 мая «сливочные» проведут ответную встречу с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.  

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго Манчестер Сити Карим Бензема Давид Алаба Хетафе Тибо Куртуа Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.05.23 в 22:00
Мальорка Мальорка
Кадис Кадис
2.14 3.10 4.00
Видео
13.05.23 в 15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Жирона Жирона
1.77 3.80 4.80
Видео
13.05.23 в 17:15
Осасуна Осасуна
Альмерия Альмерия
1.95 3.60 4.00
Видео
13.05.23 в 19:30
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б Атлетик Б
2.44 3.45 2.95
Видео
13.05.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Хетафе Хетафе
1.29 5.60 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сообщил «Барселоне» о намерениях выкупить контракт Ленгле
21:21 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» сделал предложение «Реалу» по Ферлану Менди
20:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Бензема, Алаба и Родриго не сыграют с «Хетафе» из-за травм
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сыграет с «Реалом» в США
15:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не будем отвлекаться на матч с «Реалом», сейчас в приоритете игра с «Эвертоном»
14:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Асенсио и Себальос очень скоро определятся с будущим»
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не сдаётся в попытках заполучить Беллингема
14:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» опережает «Реал» в борьбе за Ольмо
14:32 · Италия. Серия А
Интерес «Барселоны» к Амрабату угас в последние недели
14:20 · Испания. Ла Лига
Женщина из Либерии утверждает, что является матерью Кесси
14:12 · Англия. Премьер-лига
Лапорта добился прогресса в переговорах по Невешу, несмотря на то, что Хави не хочет игрока
14:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не связывалась с Фойтом по поводу трансфера
13:56 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Куртуа – один из лучших вратарей мира»
13:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы сыграем против команды, которая борется за выживание, поэтому я выпущу свежий состав»
13:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Куртуа сыграет с «Хетафе», Винисиус может выйти на замену»
Все новости
Рекомендуем