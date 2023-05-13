Хакими продолжает мечтать о возвращении в «Реал»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими продолжает мечтать о возвращении в мадридский «Реал». По информации от французского издания L’Equipe, марокканец по-прежнему хочет вернуться на «Сантьяго Бернабеу», где начинал свою профессиональную карьеру.

Ашраф не чувствует себя счастливым в «ПСЖ» под руководством Кристофа Галтье. Марокканец проводит второй сезон во Франции. Игрок жалеет о своём решении летом 2021 года перебраться в Париж из миланского «Интера».

Напомним, Хакими ранее выигрывал с «Реалом» Лигу чемпионов. После аренды в дортмундской «Боруссии», руководство «королевского клуба» рассталось с игроком на постоянной основе, продав его в «Интер».