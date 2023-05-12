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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Асенсио и Себальос очень скоро определятся с будущим»

12 Мая 2023 • 14:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
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13.05 22:00

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти вновь высказался о ситуации с истекающими контрактами полузащитников Марко Асенсио и Дани Себальоса. Напомним, пока неизвестно, останутся ли испанцы в команде на следующий сезон.

«Новые контракты для Асенсио и Себальоса? Эти футболисты очень скоро определятся со своим будущим», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Асенсио и Себальос не являются стабильными игроками стартового состава в нынешнем сезоне. «Реал» не противо ставить этих игроков, но лишь на текущих условиях. Футболисты пока не определились, хотят ли остаться на «Сантьяго Бернабеу» в качестве запасных, а также без повышения зарплаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Марко Асенсио Дани Себальос
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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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