Анчелотти: «Асенсио и Себальос очень скоро определятся с будущим»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти вновь высказался о ситуации с истекающими контрактами полузащитников Марко Асенсио и Дани Себальоса. Напомним, пока неизвестно, останутся ли испанцы в команде на следующий сезон.

«Новые контракты для Асенсио и Себальоса? Эти футболисты очень скоро определятся со своим будущим», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Асенсио и Себальос не являются стабильными игроками стартового состава в нынешнем сезоне. «Реал» не противо ставить этих игроков, но лишь на текущих условиях. Футболисты пока не определились, хотят ли остаться на «Сантьяго Бернабеу» в качестве запасных, а также без повышения зарплаты.