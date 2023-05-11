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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос не успеет восстановиться к матчу с «Хетафе»

11 Мая 2023 • 13:50 Комментировать (1)
Реал Мадрид
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Хетафе
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13.05 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос не сможет принять участие в ближайшем туре чемпионата Испании, где «королевский клуб» встретится с «Хетафе». По информации от Marca, хавбек не успел восстановиться после травмы.

Себальос не смог принять участие в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В финале Кубка Испании с «Осасуной» футболист получил травму, после которой ещё продолжает восстанавливаться.

В матче с «Хетафе» «Реал» выпустит резервный состав, поэтому у Себальоса были хорошие шансы выйти в основе, так как основным полузащитникам будет предоставлен отдых.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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Комментарии (1)
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NOBODY
11 Мая 2023 в 13:52
играть не играет толком, когда успел травму получить, ппц....
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