Себальос не успеет восстановиться к матчу с «Хетафе»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос не сможет принять участие в ближайшем туре чемпионата Испании, где «королевский клуб» встретится с «Хетафе». По информации от Marca, хавбек не успел восстановиться после травмы.

Себальос не смог принять участие в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В финале Кубка Испании с «Осасуной» футболист получил травму, после которой ещё продолжает восстанавливаться.

В матче с «Хетафе» «Реал» выпустит резервный состав, поэтому у Себальоса были хорошие шансы выйти в основе, так как основным полузащитникам будет предоставлен отдых.