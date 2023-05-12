Анчелотти: «Я и Гвардиола лучшие тренеры планеты? Нет, есть и другие»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти не считает себя лучшим тренером планеты наряду с Хосепом Гвардиолой из «Манчестер Сити». Напомним, в среду «королевскому клубу» предстоит сыграть ответный полуфинал Лиги чемпионов против «горожан». Первый поединок в Мадриде завершился вничью 1:1.

«Я и Гвардиола лучшие тренеры планеты? Нет, в мире есть много других замечательных специалистов. В завтрашнем матче против «Хетафе» мы хотим победить, мы сфокусированы на этом поединке, а не на ответном полуфинале с «Манчестер Сити», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Контракт Карло с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.