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«Бавария» составит конкуренцию «Реалу» в борьбе за Ольмо

09 Мая 2023 • 16:00 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
13.05 16:30

Мюнхенская «Бавария» поборется с мадридским «Реалом» за трансфер полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красная машина» заинтересована в трансфере хавбека, у которого в конце следующего сезона истекает контракт с «быками».

Ольмо недавно отказался продлевать контракт с «РБ Лейпцигом», несмотря на настойчивые уговоры со стороны руководства. Дани хочет сделать следующий шаг в карьере и перейти в топ-клуб.

Пока неизвестно, согласится ли «РБ Лейпциг» отпустить Ольмо летом за доступную сумму. Не исключено, что Дани придётся покинуть команду в 2024 году на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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