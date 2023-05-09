«Бавария» составит конкуренцию «Реалу» в борьбе за Ольмо

Мюнхенская «Бавария» поборется с мадридским «Реалом» за трансфер полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красная машина» заинтересована в трансфере хавбека, у которого в конце следующего сезона истекает контракт с «быками».

Ольмо недавно отказался продлевать контракт с «РБ Лейпцигом», несмотря на настойчивые уговоры со стороны руководства. Дани хочет сделать следующий шаг в карьере и перейти в топ-клуб.

Пока неизвестно, согласится ли «РБ Лейпциг» отпустить Ольмо летом за доступную сумму. Не исключено, что Дани придётся покинуть команду в 2024 году на правах свободного агента.