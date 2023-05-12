Вальверде – об ответном матче с «Манчестер Сити»: «Нас всегда учили играть до самого конца»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который пройдёт в среду на «Этихад Стэдиум».

«Первый матч закончился вничью 1:1, но у нас будут очередные 90 минут в Англии. В Мадриде нас всегда учат играть до самого конца», – цитирует Вальверде Madrid Xtra.

В прошлом сезоне «Реал» прошёл «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов, сделав камбэк в ответной встрече. За свою историю «королевский клуб» лишь дважды выходил в финал Лиги чемпионов, не выиграв первый полуфинальный поединок. Оба случая были с «Манчестер Сити» в 2016 и 2022 годах.