Вальверде играл в последних матчах с травмой

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде принимал участие в последних матчах с травмой. По информации от Relevo, уругваец выходил на поле, несмотря на серьёзный дискомфорт.

Вальверде в последнее время часто дают отдых. Это связано с тем, что тренерский штаб «Реала» определил ключевые матчи, в которых Федерико может выложиться на 100%. В числе подобных поединков был финал Кубка Испании с «Осасуной», где «Реал» добыл минимальную победу.

Ожидается, что в сегодняшнем матче против «Манчестер Сити» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов Вальверде также выйдет в стартовом составе.