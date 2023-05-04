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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» потеряет 8 млн евро, если уступит «Атлетико» второе место в Ла Лиге

04 Мая 2023 • 02:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
13.05 22:00

Мадридский «Реал» может недосчитаться ощутимой суммы, если финиширует на третьей строчке.

Команда Карло Анчелотти потерпела неудачу в поединке 33-го тура Ла Лиги, уступив «Реал Сосьедаду» (0:2). Позднее «Атлетико» воспользовался осечкой соседей, крупно обыграв «Кадис» (5:1) и сместив «сливочных» со второго места. Как отмечает Relevo, команда, которая финиширует на второй строчке, получит на 8 млн евро призовых больше, чем бронзовый призёр чемпионата.

В активе «матрасников» сейчас 69 набранных очков, у «Реала» – 68. Лидером остаётся «Барселона» (82), которая может досрочно оформить чемпионство уже в следующем туре.

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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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