«Реал» потеряет 8 млн евро, если уступит «Атлетико» второе место в Ла Лиге

Мадридский «Реал» может недосчитаться ощутимой суммы, если финиширует на третьей строчке.

Команда Карло Анчелотти потерпела неудачу в поединке 33-го тура Ла Лиги, уступив «Реал Сосьедаду» (0:2). Позднее «Атлетико» воспользовался осечкой соседей, крупно обыграв «Кадис» (5:1) и сместив «сливочных» со второго места. Как отмечает Relevo, команда, которая финиширует на второй строчке, получит на 8 млн евро призовых больше, чем бронзовый призёр чемпионата.

В активе «матрасников» сейчас 69 набранных очков, у «Реала» – 68. Лидером остаётся «Барселона» (82), которая может досрочно оформить чемпионство уже в следующем туре.