Верратти считает «Реал» идеальным следующим шагом в карьере

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти всерьёз задумывается над переходом в мадридский «Реал». Как сообщает L’Equipe, итальянец считает «Сантьяго Бернабеу» идеальным местом для продолжения своей карьеры.

Как и сообщалось ранее, Верратти вполне может покинуть «ПСЖ» уже ближайшим летом, несмотря на то, что относительно недавно подписал с командой новый контракт. Многое также будет зависеть от позиции руководства парижан, которое может заблокировать трансфер.

Верратти находится в контакте с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, который ранее возглавлял «ПСЖ». В нынешнем сезоне на счету Марко нет ни одного результативного действия в 25 матчах чемпионата Франции.