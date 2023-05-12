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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде: «Лига чемпионов – это турнир «Реала», играть в нём – особенное чувство»

12 Мая 2023 • 10:13 Комментировать
Реал Мадрид
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Хетафе
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13.05 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился эмоциями от игры в Лиге чемпионов. Напомним, в прошлом сезоне уругваец выиграл этот турнир с «королевским клубом», оформив ассист в финале против «Ливерпуля».

«Лига чемпионов – это турнир «Реала», играть в нём – особенное чувство. Он всегда отличается от других соревнований своей атмосферой. Здесь ты чувствуешь себя словно в уникальном сне. Если мы возьмём 15-й титул, это будет особенный момент для меня, ведь я играю под этим номером», – цитирует Вальверде Madrid Zone.

Вальверде в нынешнем сезоне провёл 30 матчей в чемпионате Испании, где отметился 7 голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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