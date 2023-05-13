Мадридский «Реал» готов продать полузащитника Орельена Тчуамени, если получит приемлемое предложение.

Француз не всегда проходит в стартовый состав команды Карло Анчелотти. На 23-летнего игрока уже есть претенденты, а главным поклонником таланта хавбека считается английский «Ливерпуль». Согласно сведениям El Nacional, президент «Реала» Флорентино Перес готов рассмотреть продажу Тчуамени, но запросит за трансфер не менее 80 млн евро – именно за такую сумму футболист был куплен у «Монако» прошлым летом.

В текущей кампании Орельен Тчуамени принял участие в 44 поединках «сливочных» во всех турнирах, записав себе в активе четыре результативные передачи.