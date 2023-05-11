«Реал» хочет поскорее заключить сделку по трансферу Беллингема

Мадридский «Реал» спешит побыстрее оформить сделку по трансферу полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «королевский клуб» опасается, что англичанина может кто-то перехватить.

Источник сообщает, что «Реал» с уважением относится к участию «Боруссии» в гонке за чемпионский титул Бундеслиги. Тем не менее, мадридский клуб хочет завершить сделку по Беллингему в кратчайшие сроки, несмотря на то, что слухи о будущем будут отвлекать игрока от важных матчей.

Напомним, Беллингем ранее отказался от варианта с «Манчестер Сити» и многими другими топ-клубами. Джуд хочет выступать именно в составе мадридского «Реала».