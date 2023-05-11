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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» хочет поскорее заключить сделку по трансферу Беллингема

11 Мая 2023 • 12:42 Комментировать
Боруссия Д
...
Боруссия М
1 1.27 X 6.60 2 9.00
13.05 19:30

Мадридский «Реал» спешит побыстрее оформить сделку по трансферу полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «королевский клуб» опасается, что англичанина может кто-то перехватить.

Источник сообщает, что «Реал» с уважением относится к участию «Боруссии» в гонке за чемпионский титул Бундеслиги. Тем не менее, мадридский клуб хочет завершить сделку по Беллингему в кратчайшие сроки, несмотря на то, что слухи о будущем будут отвлекать игрока от важных матчей.

Напомним, Беллингем ранее отказался от варианта с «Манчестер Сити» и многими другими топ-клубами. Джуд хочет выступать именно в составе мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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