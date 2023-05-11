Бензема и Винисиус не сыграют с «Хетафе»

Нападающие мадридского «Реала» Карим Бензема и Винисиус Жуниор не сыграют в ближайшем туре чемпионата Испании против «Хетафе». По информации от Diario AS, главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти решил предоставить ключевым игрокам атаки отдых перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Ожидается, что в поединке с «Хетафе» у «Реала» сыграют футболисты глубокого резерва. Речь идёт о таких игроках, как Эден Азар, Мариано Диас, Альваро Одриосола, Лукас Васкес и многих других.

«Реал» недавно опустился на третью строчку в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Мадридский «Атлетико» опережает команду Карло Анчелотти на одно очко.