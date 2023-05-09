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Чемпионат Германии. Бундеслига

Новые контракты Модрича и Крооса не повлияют на трансфер Беллингема

09 Мая 2023 • 11:30 Комментировать
Боруссия Д
...
Боруссия М
13.05 19:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем с большой долей вероятности окажется в мадридском «Реале» в следующем сезоне. Если верить журналисту Фабрицио Романо, новые контракты Луки Модрича и Тони Крооса не повлияют на сделку по трансферу 19-летнего англичанина.

Сейчас «Реал» находится на финальной стадии переговоров с «Боруссией» по Беллингему. Сумма сделки должна составить в районе 100-120 миллионов евро. Ради «Реала» футболист отказался от варианта с «Манчестер Сити», где выступает его бывший одноклубник Эрлинг Холанн.

Напомним, Модрич и Кроос подпишут с «Реалом» новый контракт до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лука Модрич Тони Кроос трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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