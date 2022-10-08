Модрич стал шестым игроком «Реала» с 50+ ассистами в Ла Лиге с начала века

Сегодняшняя результативная передача Луки Модрича стала юбилейной для игрока в чемпионате Испании.

Уже на третьей минуте гостевого матча против «Хетафе» 37-летний хорват ассистировал Эдеру Милитао, открывшему счёт. Модрич – лишь шестой представитель «Реала», достигший показателя в 50 голевых передач в рамках Ла Лиги с начала века, сообщает Opta. Рейтинг возглавляет Карим Бензема (103 ассиста), второе место у Криштиану Роналду – 87, третий – Марсело – 63, а четвёртыми и пятыми остаются Тони Кроос (59) и Гути (53).

Для достижения отметки в 50 результативных пасов Модричу потребовалось провести 301 матч за «Реал» в чемпионате Испании.