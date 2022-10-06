Травма Себальоса оказалась не такой серьёзной, как предполагалось ранее

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос вернётся в строй раньше, чем предполагалось. Напомним, пару дней назад сообщалось, что испанец из-за травмы останется вне игры до января.

По информации от Madrid Xtra, результаты обследования показали, что испанец вернётся в строй через 3-4 недели. У Себальоса всё ещё есть шансы отправиться на чемпионат мира в Катаре в составе сборной Испании.

Себальос следующим летом с большой долей вероятности покинет мадридский «Реал» на правах свободного агента, так как у футболиста заканчивается контракт с «королевским клубом». Новым клубом полузащитника может стать «Бетис».