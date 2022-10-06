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Чемпионат Испании. Ла Лига

Травма Себальоса оказалась не такой серьёзной, как предполагалось ранее

06 Октября 2022 • 15:30 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос вернётся в строй раньше, чем предполагалось. Напомним, пару дней назад сообщалось, что испанец из-за травмы останется вне игры до января.

По информации от Madrid Xtra, результаты обследования показали, что испанец вернётся в строй через 3-4 недели. У Себальоса всё ещё есть шансы отправиться на чемпионат мира в Катаре в составе сборной Испании.

Себальос следующим летом с большой долей вероятности покинет мадридский «Реал» на правах свободного агента, так как у футболиста заканчивается контракт с «королевским клубом». Новым клубом полузащитника может стать «Бетис».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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