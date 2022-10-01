Дини: «Беллингем не откажет «Реалу»

Нападающий «Бирмингема» Трой Дини поделился мнением о будущем своего соотечественника Джуда Беллингема.

19-летний хавбек дортмундской «Боруссии» показал уверенную игру в недавних матчах сборной Англии, заставив ещё чаще говорить о себе на Туманном Альбионе. В подписании Беллингема заинтересованы «Ливерпуль», мадридский «Реал» и ряд других топ-клубов, однако Дини считает, что у «сливочных» есть преимущество в борьбе за вундеркинда: «Я не могу представить, чтобы он отказал «Реалу», если ему поступит предложение от этого клуба», – цитирует игрока The Sun Football.

Джуд Беллингем забил три гола и один раз ассистировал товарищам по дортмундской «Боруссии» в 11 матчах текущей кампании. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 90 млн евро.