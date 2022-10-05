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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» планирует продлить контракт с Бензема после того, как игрок получит «Золотой мяч»

05 Октября 2022 • 12:38 Комментировать
Хетафе
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Реал Мадрид
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08.10 22:00

Мадридский «Реал» определился с тем, в какой период продлит контракт с нападающим Каримом Бензема. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «королевский клуб» объявит о продлении соглашения с французом сразу после того, как футболист выиграет «Золотой мяч».

Напомним, действующий контракт Бензема с «Реалом» заканчивается в конце нынешнего сезона. Француз является главным претендентом на «Золотой мяч». В прошлом сезоне нападающий выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

В нынешнем сезоне Бензема отметился тремя голами в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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