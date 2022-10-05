«Реал» планирует продлить контракт с Бензема после того, как игрок получит «Золотой мяч»

Мадридский «Реал» определился с тем, в какой период продлит контракт с нападающим Каримом Бензема. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «королевский клуб» объявит о продлении соглашения с французом сразу после того, как футболист выиграет «Золотой мяч».

Напомним, действующий контракт Бензема с «Реалом» заканчивается в конце нынешнего сезона. Француз является главным претендентом на «Золотой мяч». В прошлом сезоне нападающий выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

В нынешнем сезоне Бензема отметился тремя голами в чемпионате Испании.