Бензема пропустит матч с «Хетафе»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не поможет своей команде в ближайшем матче чемпионата Испании против «Хетафе». По информации от издания Relevo, француз пропустил сегодняшнюю тренировку команды, но это не связано с травмой.

По сведениям источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти решил предоставить футболисту отдых в ближайшем туре Ла Лиги. Напомним, Бензема совсем недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил несколько матчей в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.

Контракт Бензема с «Реалом» заканчивается в конце сезона. Соглашение может автоматически продлиться, если француз выиграет «Золотой мяч».