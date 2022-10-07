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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема пропустит матч с «Хетафе»

07 Октября 2022 • 12:53 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не поможет своей команде в ближайшем матче чемпионата Испании против «Хетафе». По информации от издания Relevo, француз пропустил сегодняшнюю тренировку команды, но это не связано с травмой.

По сведениям источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти решил предоставить футболисту отдых в ближайшем туре Ла Лиги. Напомним, Бензема совсем недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил несколько матчей в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.

Контракт Бензема с «Реалом» заканчивается в конце сезона. Соглашение может автоматически продлиться, если француз выиграет «Золотой мяч».

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Реал Мадрид Карим Бензема
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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