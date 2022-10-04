Стало известно, за какую сумму «Реал» сможет купить Холанна в будущем

Мадридский «Реал» готов серьёзно вложиться в трансфер одного из лучших форвардов мира.

Как ранее подтверждали авторитетные источники, в контракте Эрлинга Холанна действительно присутствует пункт отступных, который вступит в силу с лета 2024 года. По информации Diario AS, купить звёздного норвежца у «Манчестер Сити» можно будет за 180 млн евро, и в мадридском «Реале» планируют воспользоваться этой возможностью.

Эрлинг Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом текущего года за 60 млн евро. В 11 матчах за «горожан» 22-летний нападающий отметился 17 забитыми мячами.