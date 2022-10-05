Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос выбыл из строя до января. Об этом в социальных сетях утверждает журналист издания Relevo Серхио Сантос.

Ранее на пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Себальос получил травму на тренировке, из-за которой не сыграет в матче Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».

Тем не менее, результаты подробного обследования показали, что футболист останется вне игры аж до января. Таким образом Себальос потерял все шансы поехать на чемпионат мира в составе сборной Испании.

Напомним, следующим летом у Себальоса заканчивается контракт с «Реалом». С большой долей вероятности испанец покинет клуб свободным агентом.