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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос выбыл из строя до января

05 Октября 2022 • 14:53 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос выбыл из строя до января. Об этом в социальных сетях утверждает журналист издания Relevo Серхио Сантос.

Ранее на пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Себальос получил травму на тренировке, из-за которой не сыграет в матче Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».

Тем не менее, результаты подробного обследования показали, что футболист останется вне игры аж до января. Таким образом Себальос потерял все шансы поехать на чемпионат мира в составе сборной Испании.

Напомним, следующим летом у Себальоса заканчивается контракт с «Реалом». С большой долей вероятности испанец покинет клуб свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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