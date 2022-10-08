Хвича: «Слова Анчелотти? Хочу поблагодарить его от всего сердца»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поблагодарил главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти за похвалу в свой адрес. Напомним, итальянский специалист недавно заявил, что следил за хавбеком ещё с тех пор, как работал в «Наполи».

«Слова Анчелотти? Хочу поблагодарить его от всего сердца. Я был очень счастлив слышать от него подобное», – цитирует Кварацхелию итальянское издание Il Corriere dello Sport.

Хвича в новом сезоне забил шесть голов и отдал три голевые передачи за «Наполи» во всех турнирах. Футболист перешёл в команду Лучано Спаллетти из «Динамо» Батуми этим летом.