«Реал» объявил состав на матч с «Хетафе»

В восьмом туре испанского чемпионата Ла Лиги впервые потерявший очки в сезоне в предыдущем туре «Реал» сразится в гостевом поединке с «Хетафе». Накануне игры наставник мадридского клуба, итальянский специалист Карло Анчелотти, обнародовал состав своей команды.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Винисиус Жуниор, Родриго, Рюдигер.

Встреча между «Хетафе» и мадридским «Реалом» начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за событиями матча можно будет в режиме нашей прямой онлайн-трансляции, ссылка которой доступна на нашем сайте.