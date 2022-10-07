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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич выйдет в основе на матч с «Хетафе»

07 Октября 2022 • 14:29 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич выйдет в основном составе своей команды в матче ближайшего тура чемпионата Испании против «Хетафе». Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, что после международной паузы Модрич вернулся в расположение мадридского «Реала» с травмой, которую получил в сборной Хорватии. Из-за этого повреждения футболист пропустил матч в чемпионате Испании с «Осасуной», а также игру в Лиге чемпионов с донецким «Шахтёром».

Контракт Модрича с мадридским «Реалом» истекает по окончанию нынешнего сезона. Хавбек выступает за «сливочных» с лета 2012 года, когда перешёл из лондонского «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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