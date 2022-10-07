Модрич выйдет в основе на матч с «Хетафе»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич выйдет в основном составе своей команды в матче ближайшего тура чемпионата Испании против «Хетафе». Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, что после международной паузы Модрич вернулся в расположение мадридского «Реала» с травмой, которую получил в сборной Хорватии. Из-за этого повреждения футболист пропустил матч в чемпионате Испании с «Осасуной», а также игру в Лиге чемпионов с донецким «Шахтёром».

Контракт Модрича с мадридским «Реалом» истекает по окончанию нынешнего сезона. Хавбек выступает за «сливочных» с лета 2012 года, когда перешёл из лондонского «Тоттенхэма».