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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Азар? Он понимает свою ситуацию, в клубе большая конкуренция»

04 Октября 2022 • 15:25 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с игровым временем полузащитника Эдена Азара. Напомним, бельгиец провёл в новом сезоне 158 минут во всех турнирах, где отметился одним голом.

«Азар? Эден отлично знает свою ситуацию. Он не разговаривал со мной по этому поводу. В команде большая конкуренция», – заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».

Напомним, Азар не вышел на поле в матче с «Осасуной» в чемпионате Испании даже на замену. Бельгиец ранее намекнул, что недоволен своим положением на «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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