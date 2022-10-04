Анчелотти: «Азар? Он понимает свою ситуацию, в клубе большая конкуренция»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с игровым временем полузащитника Эдена Азара. Напомним, бельгиец провёл в новом сезоне 158 минут во всех турнирах, где отметился одним голом.

«Азар? Эден отлично знает свою ситуацию. Он не разговаривал со мной по этому поводу. В команде большая конкуренция», – заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».

Напомним, Азар не вышел на поле в матче с «Осасуной» в чемпионате Испании даже на замену. Бельгиец ранее намекнул, что недоволен своим положением на «Сантьяго Бернабеу».