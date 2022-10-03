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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема продлит контракт с «Реалом»

03 Октября 2022 • 14:46 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема продлит контракт со своей командой. По информации от Marca, продление соглашения является практически решённым вопросом.

В прошлом сезоне Бензема стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов, а также помог «Реалу» выиграть оба трофея. Всё перечисленное делает француза главным претендентом на «Золотой мяч».

Вчера Бензема не реализовал пенальти в матче Ла Лиги против «Осасуны». Нападающий в новом сезоне забил три гола и отдал одну результативную передачу в чемпионате Испании.

Контракт Бензема с «Реалом» истекает в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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