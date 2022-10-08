Матуиди: «Бензема заслужил выиграть «Золотой мяч»

Бывший игрок сборной Франции Блез Матуиди оценил перспективы нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема выиграть «Золотой мяч» в нынешнем году.

По мнению Матуиди, его соотечественник заслужил право стать обладателем главной индивидуальной награды мирового футбола.

«Карим провёл невероятный сезон. Его карьера восхищает. То, чего он сумел добиться в «Лионе» или «Реале», — фантастика. Надеюсь, он сможет отлично выступить на чемпионате мира. Для него награда будет справедливой», — цитирует Матюиди RMC Sport.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в Париже.

В прошлом сезоне 34-летний форвард выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром главного клубного турнира Европы. В общей сложности на счету футболиста 44 гола в 46 проведённых матчах.