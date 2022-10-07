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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанское издание заплатит Пересу штраф в размере 1 евро

07 Октября 2022 • 23:44 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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Через 20 ч. 55 мин.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выиграл судебный процесс по делу утечки личных аудиозаписей.

Некоторое время назад издание El Confidencial опубликовало скандально известные фрагменты с заявлениями Переса, в которых открыто критиковались многие экс-звёзды «Реала». Президент «сливочных» подал в суд и, как информирует Vozpopuli, взял верх. Теперь представители El Confidencial обязаны выплатить Пересу 1 евро в виде штрафа – именно такую сумму запросил глава «Реала», пытаясь тем самым доказать, что добивался не выгоды, а справедливости и признания собственной правоты.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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