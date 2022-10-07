Испанское издание заплатит Пересу штраф в размере 1 евро

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выиграл судебный процесс по делу утечки личных аудиозаписей.

Некоторое время назад издание El Confidencial опубликовало скандально известные фрагменты с заявлениями Переса, в которых открыто критиковались многие экс-звёзды «Реала». Президент «сливочных» подал в суд и, как информирует Vozpopuli, взял верх. Теперь представители El Confidencial обязаны выплатить Пересу 1 евро в виде штрафа – именно такую сумму запросил глава «Реала», пытаясь тем самым доказать, что добивался не выгоды, а справедливости и признания собственной правоты.