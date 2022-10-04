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«Реал» готов предложить до 50 млн за Канселу

04 Октября 2022 • 23:13 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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08.10 17:00

Мадридский «Реал» планирует усилить состав крайним защитником «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Об интересе «сливочных» к 28-летнему португальцу уже сообщалось ранее. Теперь же изданию Diario AS стала известна сумма, с которой «Реал» готов расстаться ради приобретения Канселу, – от 40 до 50 млн евро. Трансфер может состояться летом 2023 года.

Действующий трудовой договор Жоау Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость латераля, способного сыграть на обоих флангах, в 65 млн евро.

В нынешней кампании футболист отметился тремя ассистами и одним забитым мячом в 11 матчах за «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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