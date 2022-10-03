«Реал» к февралю ждёт от Крооса решения по будущему

Мадридский «Реал» попросил своего полузащитника Тони Крооса к февралю сообщить о своём решении относительно нового контракта. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Отметим, ранее ходили слухи о том, что Кроос может завершить карьеру по окончанию сезона. Напомним, нынешнее соглашение немца с мадридским «Реалом» истекает в июле 2023 года.

В новом сезоне Кроос по-прежнему является основным полузащитником «Реала» во всех турнирах. Тони выступает за мадридскую команду с лета 2014 года, когда перебрался из мюнхенской «Баварии».

За свою карьеру Кроос 5 раз выигрывал Лигу чемпионов, а также побеждал на чемпионате мира в 2014 году со сборной Германии.