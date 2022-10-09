Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти – о победе над «Хетафе»: «Реал» был недостаточно эффективен»

09 Октября 2022 • 00:26 Комментировать
Хетафе
0:1
Реал Мадрид
окончен

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти недоволен реализацией своей команды в матче Ла Лиги против «Хетафе».

«Сливочные» одержали минимальную победу, забив единственный мяч на третьей минуте встречи. Гол на свой счёт записал Эдер Милитао.

«Думаю, мы полностью контролировали игру. Было бы хорошо забить раньше и решить все вопросы, чего мы не сделали, но игра находилась под нашим контролем.

Команда могла забить больше. Мы были недостаточно эффективны в завершении атак, нам не хватало хладнокровия, но я доволен победой», – заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хетафе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Севилья Севилья
Атлетик Б Атлетик Б
1
1
3.05 3.35 2.35
Видео
Окончен
Хетафе Хетафе
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
1
6.20 4.20 1.55
Видео
09.10.22 в 15:00
Вальядолид Вальядолид
Бетис Бетис
3.35 3.35 2.25
Видео
09.10.22 в 17:15
Кадис Кадис
Эспаньол Эспаньол
2.65 3.20 2.85
Видео
09.10.22 в 19:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Вильярреал Вильярреал
2.70 3.30 2.75
Видео
09.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Сельта Сельта
1.33 5.60 8.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
01:21 · Испания. Ла Лига
«Реал» проводит лучший старт в чемпионате с 1991 года
00:37 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Было важно выиграть, чтобы оказать давление на «Барселону»
00:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о победе над «Хетафе»: «Реал» был недостаточно эффективен»
08 Октября
23:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» обыграл «Хетафе» благодаря быстрому голу
23:38 · Испания. Ла Лига
Милитао забил в сотом матче за «Реал»
23:18 · Испания. Ла Лига
Модрич стал шестым игроком «Реала» с 50+ ассистами в Ла Лиге с начала века
22:59 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес: «До сих пор смотрю почти все матчи «Барселоны»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Барселоны» изучают защитника «Манчестер Юнайтед»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:25 · Испания. Ла Лига
Сампаоли начал в «Севилье» с ничьей против «Атлетика»
21:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил состав на матч с «Хетафе»
21:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» рассматривает звезду «Атлетико» в качестве альтернативы Мбаппе слухи
19:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» едва не упустил, казалось, верную победу над «Жироной»
17:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Сельта»: прогноз на матч чемпионата Испании – 9 октября 2022
16:58 · Испания. Ла Лига
Резвый старт позволил «Альмерии» обыграть «Райо Вальекано»
Все новости
Рекомендуем