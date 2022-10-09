Анчелотти – о победе над «Хетафе»: «Реал» был недостаточно эффективен»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти недоволен реализацией своей команды в матче Ла Лиги против «Хетафе».

«Сливочные» одержали минимальную победу, забив единственный мяч на третьей минуте встречи. Гол на свой счёт записал Эдер Милитао.

«Думаю, мы полностью контролировали игру. Было бы хорошо забить раньше и решить все вопросы, чего мы не сделали, но игра находилась под нашим контролем.

Команда могла забить больше. Мы были недостаточно эффективны в завершении атак, нам не хватало хладнокровия, но я доволен победой», – заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Реала».