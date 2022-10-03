Модрич не планирует заканчивать карьеру

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пока не задумывается о завершении карьеры в конце сезона. По информации от Marca, хорват намерен продолжать выступать на высоком уровне.

По сведениям источника, наиболее вероятным сценарием сейчас является то, что Модрич продлит контракт с мадридским «Реалом» ещё на один год. Напомним, в данный момент футболист залечивает травму, которую получил в расположении сборной Хорватии.

Модрич перебрался в мадридский «Реал» летом 2012 года из лондонского «Тоттенхэма» и с тех пор выиграл с испанской командой 5 титулов Лиги чемпионов. Также в 2018 году футболист получил «Золотой мяч».