Анчелотти – о Бензема: «Если игрок говорит мне, что устал, я не буду выпускать его на поле»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему нападающий команды Карим Бензема пропустит матч 8 тура чемпионата Испании против «Хетафе». Ранее стало известно, что француз не сыграет из-за усталости.

«Если игрок говорит мне, что устал, я не буду выпускать его на поле. Тем не менее, подобное всего дважды случалось в моей тренерской карьере. Первым примером был Пепе, который не сыграл в финале Лиги чемпионов в 2014 году», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Бензема является главным претендентом на «Золотой мяч». Контракт футболиста с мадридским «Реалом» истекает в конце сезона.