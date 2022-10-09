«Реал» проводит лучший старт в чемпионате с 1991 года

Мадридский «Реал» крайне успешно выступает на старте нынешнего розыгрыша Ла Лиги.

Лишь в пятый раз за всю историю «сливочным» удалось выиграть не менее семи матчей после восьми стартовых туров Ла Лиги, не потерпев при этом ни одного поражения, докладывает Opta. В последний раз мадридцы делали это в далёком 1991 году, когда команда одержала семь побед и однажды сыграла вничью. Такими же показателями на данный момент может похвастаться коллектив Карло Анчелотти.

В субботу «Реал» на выезде одолел «Хетафе» с минимальным счётом, набрав 22 очка из 24 возможных. «Барселона» сравняется с заклятыми соперниками перед очной встречей, если сумеет взять верх над «Сельтой» 9 октября.