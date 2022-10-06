Родриго в шаге от подписания нового контракта с «Реалом»

Вингер мадридского «Реала» Родриго продлит своё соглашение с клубом до 2028 года.

Сведения о договорённости между сторонами появились ещё летом. Теперь же, как информирует инсайдер Николо Скира, сделка близка к окончательному заключению и вскоре будет оформлена официально. Обновлённый договор молодого бразильца будет рассчитан на шесть лет, а сумма отступных составит 1 млрд евро, как и планировалось ранее.

Нынешний контракт 21-летнего футболиста истекает в 2025 году. На счету Родриго 22 забитых мяча и 24 голевые передачи в 117 матчах за «Реал». В нынешней кампании игрок отметился четырьмя голами и тремя ассистами в девяти поединках.